РИАМО - 22 мая. Члены комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики рассказали предпринимателям о поддержке бизнеса и сохранении рабочих мест, во встрече приняли участие 19 бизнесменов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В большей степени предпринимателей волнует, как правильно воспользоваться законами, которые приняты в регионе для поддержки бизнеса, чтобы сохранить предприятия, рабочие места и после снятия карантина вновь приступить к работе. На мой взгляд, важно, чтобы бизнес четко понимал, что делать и куда обращаться», - сказал председатель комитета Тарас Ефимов.

Он отметил, что в регионе действует налоговая льгота на имущество для торговых центров, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Отвечая на вопрос о потерявших работу самозанятых гражданах, Ефимов рассказал, что в Московской области - это более 73 тысячи человек и одним из средств поддержки станет возврат налога на профессиональный доход, уплаченный ими в 2019 году.

«В случае прекращения гражданином регистрации в налоговой инспекции в качестве самозанятого, он может быть признан безработным, если обратится в центр занятости населения и предоставит необходимый комплекта документов. Тогда, согласно постановлению правительства РФ, минимальный размер пособия по безработице составит 1500 рублей», - добавил Ефимов.

По его словам, согласно постановлению губернатора Московской области, гражданам, признанным безработными, имеющим продолжительность трудовой и иной деятельности с начала 2020 года не менее 60 календарных дней, определена региональная выплата – 15 тысяч рублей.

В Московской области меры по повышению устойчивости развития экономики принимаются с учетом мер, принятых на федеральном уровне. Так, для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением Covid-19 упрощен порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности.

Также для налогоплательщиков, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривается продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок 3-6 месяцев. Для организаций и ИП, включенных в Единый реестр МСП, совокупный объем страховых взносов снижается с 30% до 15%. Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС — 5%.

Также во время видеоконференции бизнесменам рассказали о том, что крупный, средний, малый бизнес и ИП из наиболее пострадавших отраслей могут взять в банке беспроцентный кредит на шесть месяцев для выплаты зарплаты сотрудникам.

Еще в регионе предприятия из пострадавших отраслей, социально ориентированные НКО с 1 июня могут получить кредит на выплату зарплат и на рефинансирование или погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита, стоимость которого будет составлять 2%. Если на 1 марта 21 года на предприятии сохранилась занятость не менее 90% от численности на 1 июня 2020 года – то кредит списывается полностью. Если численность сохранилась в размере не менее 80%, то половина.