РИАМО - 22 мая. Количество транспорта на дорогах Подмосковья выросло на 33% на текущей неделе, по сравнению с периодом начала режима самоизоляции в апреле, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 18 по 21 мая по дорогам региона проехало более 7,5 миллионов автомобилей, что всего на 5% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе.

«В день начала работы крупных предприятий Московской области, 18 мая, число транспорта увеличилось на 35%, по сравнению с 15 апреля, когда режим самоизоляции только начался», - говорится в сообщении.

На текущей неделе на региональных дорогах фиксировали пробки. Движение было затруднено на участках трассы А-107 (Малого кольца), в том числе на пересечениях с вылетными магистралями, в Красногорске на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД, в Люберцах на Новорязанском шоссе по направлению из Москвы, на Октябрьском проспекте на повороте на Егорьевское шоссе, в Балашихе на шоссе Энтузиастов.

Еще пробки образовались в Мытищах на Ярославском шоссе в обоих направлениях и в Лобне на улицах Батарейной и Киово.