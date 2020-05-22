РИАМО - 22 мая. В столице завершают отделочные работы в рамках возведения нового пешеходного перехода через Павелецкое направление Московской железной дороги от Варшавского до Загородного шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Решение о строительстве данного перехода принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на основании обращения москвичей», - сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Пешеходный переход будет иметь два выхода, оборудованных лестничными сходами, колясочными спусками и лифтами. Один сход расположен со стороны Загородного шоссе, второй – на Варшавском шоссе в сторону внутриквартального проезда.

Длина пешеходного перехода будет 60,3 метра, ширина основной зоны пешеходного движения - 4,1 метра, высота – 2,45 метра.

От атмосферных осадков лестничные сходы защитят композитными материалами, установят автоматизированную систему снегоудаления.

Сходы, лифты и павильоны будут оборудованы для удобства маломобильных граждан.