РИАМО - 22 мая. 50 групповых тренировок «Живу спортом» по различным направлениям прошли с 18 мая на онлайн-площадке Zoom, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники могут посетить онлайн-занятия по йоге, стретчингу, кроссфиту, пилатесу, фитнесу, зумбе, фитболу, а также специальные тренировки для людей старшего возраста «Активное долголетие». В рамках проекта предусмотрены и спортивные занятия для детей.

«Групповые тренировки «Живу спортом» в Zoom доступны всем желающим, у кого есть выход в интернет, не требуют профессиональной подготовки или специального инвентаря и абсолютно бесплатны. Каждый участник может выбрать направление, которое соответствует его предпочтениям. Кроме того, специально для детей и старшего поколения проходят отдельные занятия, нагрузки и упражнения на которых подобраны с учетом особенностей возрастных категорий», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Все занятия проходят под руководством профессиональных тренеров и спортсменов, которые ведут прямой эфир из спортивных учреждений. Узнать расписание тренировок и записаться на понравившуюся можно на сайте живуспортом.рф.

В каждую группу зачисляют не больше 40 человек.