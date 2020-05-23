РИАМО - 23 мая. Столичный «Техноград» в субботу с 11:00 до 16:00 проведет онлайн-фестиваль «PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии», всем желающим расскажут про профориентацию, а также о стимулировании интереса школьников к высокотехнологичным сферам деятельности, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Мы приглашаем школьников, их родителей и педагогов из Москвы и других регионов на профориентационный онлайн-фестиваль. Для участников подготовили 18 вебинаров, которые делятся на три тематических блока», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что целью каждого вебинара является помощь школьникам в выборе интересной и перспективной профессии.

Первый блок фестиваля называется «PROвыбор». Он поможет школьникам, которые сейчас находятся на этапе выбора профессии. В данном блоке подростки и их родители смогут узнать о составляющих профориентации — тестировании, информировании и пробах.

Следующий блок - «PROдиалог». Он направлен на учителей, специалистов про профориентации. Тут они смогут узнать, как сформировать у ребят нужные навыки, стимулировать интерес учеников к высокотехнологичным областям, а также какие инструменты могут в данной работе.

Все желающие смогут познакомиться с востребованными на сегодняшний день профессиями в блоке «PROпрофессии». Здесь помогут составить общее представление о машинном обучении, 3D-дизайне и еще множестве других интересных областей для работы.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, школьникам сегодня непросто определиться в выборе будущей профессии, так как сейчас стремительно развиваются технологии.

«В рамках фестиваля методисты и психологи помогут ребятам разобраться в профессиях будущего, расскажут, где и как пройти пробы и какие интересные задачи в высокотехнологичных областях можно решать уже в школе», — отметил Фурсин.