РИАМО - 22 мая. В Чехове завершилась реконструкция городского стадиона «Химик», благодаря проведенным работам на стадионе появились трибуны на 1186 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Благодаря проведенной реконструкции на стадионе появились трибуны на 1186 мест, комментаторские кабины, раздевалки, инвентарные помещения. Обновлено футбольное поле, беговые дорожки, оборудованы площадки для прыжков в длину, спортивная площадка для игровых видов спорта», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что уже установлены информационные табло и мачты освещения. Прилегающую территорию благоустроили, там появилось парковочное пространство, выполнено озеленение. Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне.

На стройплощадке выполняются санитарно-эпидемиологические требования: есть медпункт, рабочие используют средства индивидуальной защиты. Также проводится дезинфекция мест общего пользования.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Ранее планировалось завершить реконструкцию стадиона «Химик» и ввести объект в эксплуатацию до конца марта.