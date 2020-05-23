РИАМО - 23 мая. В Московской области с субботы начнут работу учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов – участников Российской премьер-лиги, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«(Базы - ред.) направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности таких учебно-тренировочных баз к возобновлению работы и соблюдению требований стандарта по организации работы учебно-тренировочных баз профессиональных футбольных клубов – участников Российской премьер-лиги – в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.

Все базы, которые планируют начать работу, должны направить уведомление о готовности в министерство физической культуры и спорта Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Подмосковья.

Например, с 25 мая свои тренировки на базе «Озеро Круглое» в Химках начнут спортивные сборные России.

С субботы в Московской области отменяется пропускной режим для поездок на транспорте, но до конца мая жители региона должны соблюдать самоизоляцию.