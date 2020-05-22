РИАМО - 22 мая. В министерстве жилищной политики Московской области выдали разрешение на ввод в эксплуатацию производственного помещения ООО «Керама Марации» в городском округе Ступино, выпускаемая керамогранитная плитка применяется для выполнения полов из штучных материалов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Завершена реконструкция по расширению производства керамической плитки в районе рабочем поселке Малино городского округа Ступино. Увеличение производства данного предприятия до общей площади 55 тысяч квадратных метров положительно скажется на экономике городского округа», ─ сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что проект находился на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. Застройщиком выступило ООО «Керама Марацци».

Планируется создание 55 новых рабочих мест, на данный момент идет набор сотрудников. Сейчас на предприятии происходит пусконаладка с одновременным обучением новых работников.