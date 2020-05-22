РИАМО - 22 мая. Краснокнижные орхидеи расцвели под открытым небом на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» – на территории первого в России «Садика орхидей» и экспозиции «Растения Средней полосы европейской части России», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Растения высажены в ландшафтной композиции, имитирующей карстовые воронки с обнажениями известняка. Столь сложный рельеф позволяет создать наилучший микроклимат и разную влажность почвы для нежнейших орхидей, индивидуально для каждого вида», – говорится в сообщении.

Уникальный «Садик орхидей» в Теневом саду представляет собой экспозицию редких зимостойких орхидей открытого грунта с видами и сортами из Европы, Азии и Северной Америки. Коллекция насчитывает 37 наименований. Там представлены садовые сорта родов Венерин башмачок и Ятрышник, а также гибридные сорта. Всего насчитывается более 100 экземпляров.

В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1 тысячи видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. Коллекция постоянно пополняется редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.