РИАМО – 23 мая. С субботы жителям Подмосковья больше не нужны цифровые пропуска для поездок на транспорте, которые ранее были введены из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе с субботы. В Москве при этом продолжают действовать пропуска. Воробьев пояснил, что если жителю Подмосковья нужно поехать в столицу, то пропуска будут действительны до 27 мая. Для дальнейших поездок нужно будет оформить цифровой пропуск на официальном сайте мэра Москвы.

«Дальше нам нужно, <…> с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки», — сказал Воробьев.

При этом жители Подмосковья должны продолжать носить маски в общественных местах и в транспорте, рекомендуется использовать также перчатки. В Московской области самое большое производство масок в стране, и стоимость этого средства защиты будет снижаться.

Кроме того, в Московской области поэтапно откроются МФЦ. Сначала центры госуслуг начнут работать для юридических лиц, а потом для жителей.

В Подмосковье также планируют возобновить торговлю авто, открыть офисы продаж жилья на стройках – с 25 мая.

При этом жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны продолжать соблюдать самоизоляцию.

В Подмосковье уже работают промышленные предприятия, возобновлены стройки. Они должны функционировать с учетом требований к эпидемиологической безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить рекомендации по борьбе с коронавирусом в стране и по возвращению к обычной жизни. Эти рекомендации должны касаться здравоохранения и экономики.

В то же время президент отметил, что осенью в стране может случиться вторая волна коронавирусной инфекции. К этому нужно подготовить резерв оборудования и коек для пациентов.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- В Московской области жителей начнут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах, масочный режим ужесточается.

- Каршеринг возобновит работу в Подмосковье с 25 мая. Сервис будет работать при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля.

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 18,5 тыс работников социальных учреждений Москвы получат доплаты. Доплаты врачам составят 40 тысяч рублей, а в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей.

- Столичные клиники начали возвращаться к обычному режиму работы. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

- В России могут учредить медаль «За заслуги в борьбе с пандемией». Этой наградой нужно награждать врачей, медсестер, фельдшеров, водителей скорой помощи.

- В Москве опровергли информацию о прекращении действия пропусков Подмосковья с 22 мая. Необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая.

- Роспотребнадзор допускает, что не все школы откроются в России 1 сентября. Возможно с нового учебного года увеличится рассадка в классе или будет пересмотрен режим перемен.

- Торговлю автомобилями возобновят в Подмосковье с 25 мая. Также в регионе готовятся открыть МФЦ.

- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в России задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.