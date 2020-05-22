РИАМО - 22 мая. Первые в этом году призывники из Москвы отправились в воинские части для прохождения срочной службы, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

«По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на Covid-19, весь процесс проходил в индивидуальном порядке без очередей и скопления людей», - говорится в сообщении.

Призывников доставили в сборный пункт Москвы в автобусах с соблюдением социальной дистанции. В каждом автобусе находилось от четырех до шести молодых людей, их обеспечили средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах.

В сборном пункте каждому призывнику выдали комплекты летней и зимней формы одежды, несессер, банковскую карту, сим-карту, медмаски и индивидуальные антисептики.

В первый день из Москвы было отправлено свыше 100 военнослужащих. Они отправились в Ивановскую область в отдельную ракетную бригаду танковой армии ЗВО. По прибытии к месту прохождения военной службы молодых людей поместят на двухнедельный карантин.