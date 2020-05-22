РИАМО - 22 мая. Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом в Московской области выявили в городском округе Красногорск – 42 случая, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

На втором месте по числу новых выявленных случаев инфицирования - Подольск, где зафиксировали 41 новый случай заражения.

Также в подмосковных Химках и Мытищах за сутки выявили по 38 новых случаев заражения, в Электростали — 34, в Домодедове — 33, в Щелкове — 31. Кроме того, в Жуковском зафиксировали 25 новых случаев инфицирования, в Ивантеевке, Одинцове и Коломне — по 24, в Балашихе, Богородском и Раменском округах — по 22, а в Воскресенске, Пушкине и Лосино-Петровском — по 21.

По 19 случаев заражения Covid-19 выявили в Орехово-Зуевском округе и Шаховской, еще 18 случаев зарегистрировали за сутки в Королеве, по 17 — в Сергиево-Посадском округе и Ступине, по 16 — в Истре и Наро-Фоминске, а еще по 14 — в Клину и Дмитровском округе.

Также в Лобне и Солнечногорске выявили по 10 случаев заражения. По девять случаев заражения зафиксировали в Реутове, Серпухове, Чехове, Шатуре, Дзержинском, Зарайске и Кашире, восемь — в Луховицах.

По семь случаев инфицирования зарегистрировали за сутки в Дубне, Ленинском округе и Люберцах, по шесть — в Рошале, Серебряных Прудах и Талдоме, по пять — Краснознаменске, Можайске и Павловском Посаде, по четыре — в Красноармейске, Пущине и Фрязине. Также по два случая заражения выявили в Лотошине, Рузе, Озерах, Волоколамске и Долгопрудном, по одному — в Бронницах, Власихе, Егорьевске, Электрогорске.

Ни одного случая заражения не выявили за сутки в Звездном городке, Котельниках, Лыткарине, Протвине и Черноголовке.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 МАЯ

- В Московской области жителей начнут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах, масочный режим ужесточается.

- Каршеринг возобновит работу в Подмосковье с 25 мая. Сервис будет работать при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля.

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 18,5 тыс работников социальных учреждений Москвы получат доплаты. Доплаты врачам составят 40 тысяч рублей, а в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей.

- Столичные клиники начали возвращаться к обычному режиму работы. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

- В России могут учредить медаль «За заслуги в борьбе с пандемией». Этой наградой нужно награждать врачей, медсестер, фельдшеров, водителей скорой помощи.

- В Москве опровергли информацию о прекращении действия пропусков Подмосковья с 22 мая. Необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая.

- Роспотребнадзор допускает, что не все школы откроются в России 1 сентября. Возможно с нового учебного года увеличится рассадка в классе или будет пересмотрен режим перемен.

- Торговлю автомобилями возобновят в Подмосковье с 25 мая. Также в регионе готовятся открыть МФЦ.

- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в России задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.