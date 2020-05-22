РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мая. В подмосковных Котельниках устанавливают предупредительные таблички о запрете выгула собак в зеленых зонах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сотрудники ООО УК «Успех» Котельников установили таблички-предупреждения о запрете выгула собак на прилегающей зеленой территории к детской и спортивной игровой площадке дома N6 в микрорайоне Южный. Периодически проводятся беседы с владельцами домашних животных», - говорится в сообщении.

Также произвели установку таблички с просьбой о прекращении кормления голубей вблизи жилого дома N15 на улице Кузьминской.

Сотрудники администрации начали выявлять зеленые насаждения, ограничивающие видимость дорожных знаков в связи с цветением. Администрация принимает меры по выявлению собственников дорог и приводит придорожную территорию в нормативное состояние.