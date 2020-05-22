РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. Освещение восстановили на детской площадке у дома №6 в микрорайоне Южный Котельников, в рамках работ три светильника отремонтировали, два - заменили, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За прошедшую неделю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников восстановили работу четырех торшерных линий на детской площадке дома №6 в микрорайоне Южный», - говорится в сообщении.

Также отремонтировали три светильника и заменили два светильника, заменили около 20 осветительных элементов. Также были выполнены мероприятия по обслуживанию оборудования в жилых домах на Кузьминской и Новой улицах.