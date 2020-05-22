РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мая. Полицейские задержали мужчину по подозрению в краже автозапчастей из автомобиля припаркованного на улице Браварская в Щелкове, сумма ущерба составила 50 тысяч рублей, сообщается на сайте главного управления МВД России по Московской области.

В Дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя о том, что из его автомобиля, припаркованного на улице Браварская похищены автозапчасти.

«Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 35 лет, житель города Королева», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.