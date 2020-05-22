РИАМО - 22 мая. Движение транспорта немного затруднено на дорогах Москвы в вечерний час пик пятницы, плотность движения оценивается в три балла из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Небольшие затруднения есть на вылетных магистралях из города. Машин в городе прибавилось из-за ослабления введенных ранее ограничений из-за коронавируса.

Затруднения есть на МКАД в районе улицы Маршалла Катукова, на Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов в районе МКАД, на Садовом кольце около станций метро «Октябрьская» и «Таганская», на улице Балчуг и возле станции метро «Кузнецкий мост».

При этом в мегаполисе нужно всего около 190 тысяч автомобилей, чтобы пробки из двух баллов выросли до семи.