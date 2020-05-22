РИАМО - 22 мая. Последний звонок прозвенел для выпускников школ Ленинского округа, он прошел онлайн в прямом эфире на платформе Zoom, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В этом году в Ленинском городском округе 1683 выпускника девятых и 731 выпускник одиннадцатых классов. Со словами напутствия к ним обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

«У вас много возможностей для получения качественного образования. Главное - сделать правильный выбор, найти в огромном спектре современных профессий свое любимое дело и стать настоящим мастером. Я желаю вам добиться большого успеха и в жизни, и в профессии», - сказал Спасский.

В свою очередь начальник управления образования Светлана Ломакова пожелала ребятам всегда идти за своей мечтой, найти свое счастье и быть достойными уважения окружающих.

Среди выпускников в этом году оказались 253 призера районных олимпиад, 31 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 500 участников Всероссийского конкурса «Большая перемена», порядка 1 тысячи участников проекта «Наука в Подмосковье».

Выпускники старших классов с 29 июня начнут сдавать Единый Государственный экзамен.