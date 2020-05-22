РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мая. Свыше 260 кустарников и деревьев высадили в подмосковном Красногорске в рамках компенсационных посадок в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Компенсационная посадка зеленых насаждений возле Волоколамского шоссе и в ЖК «Опалиха - О3» состоялась в пятницу, 22 мая. Возле ТЦ «Изумрудный» высажено 100 кустов форзиций, по улице Пришвина в микрорайоне «Опалиха-О3» - 60 кустов акаций, 19 каштанов, две ивы, 70 барбарисов Тунберга и 16 кустов дерена», - говорится в сообщении.

В акции по озеленению городских территорий приняли участие сотрудники подрядной организации и администрации муниципалитета.

«В понедельник запланировано озеленение вылетных магистралей Пятницкого шоссе. Там посадят 550 кустов спирей и пять лип», - добавляется в материале.

Высадка деревьев и кустарников проводится за счет организаций АО «Теплосеть» и ООО «УИР 701», которые ранее на территории округа вырубили несколько деревьев для строительства и ремонта инженерных сетей.