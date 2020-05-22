РИАМО - 22 мая. Правительство столицы вовремя выплатило за первый квартал 2020 года 2,66 миллиарда рублей коммерческим перевозчикам по госконтрактам за провоз пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«По условиям контрактов у нас есть возможность обеспечить непрерывность и сохранение уровня выплат вне зависимости от возникновения различных нештатных ситуаций», – сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что объем выплат коммерческим перевозчикам был увеличен на 10,375 миллиона рублей по сравнению с первым кварталом 2019 года.

По его словам, в январе-марте этого года объем транспортной работы увеличился на 5% за счет роста числа выполненных рейсов, поэтому выросли и выплаты.