РИАМО - 22 мая. В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в столице было принято решение о начале возврата к обычному режиму функционирования отдельных больничных корпусов, ранее подготовленных для приема пациентов с Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в ходе селекторного совещания с главврачами городских клинических больниц по вопросам организации плановой медпомощи в условиях коронавирусной инфекции.

«В качестве первого шага один из корпусов ГКБ №50 имени С.И. Спасококуцкого начнет прием пациентов, которые нуждаются в хирургическом лечении по профилю урология. Планируется, что в этом корпусе будут проводиться роботические операции с использованием робота «Да Винчи», – говорится в сообщении.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- В Московской области жителей начнут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах, масочный режим ужесточается.

- Каршеринг возобновит работу в Подмосковье с 25 мая. Сервис будет работать при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля.

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 18,5 тыс работников социальных учреждений Москвы получат доплаты. Доплаты врачам составят 40 тысяч рублей, а в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей.

- Столичные клиники начали возвращаться к обычному режиму работы. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

- В России могут учредить медаль «За заслуги в борьбе с пандемией». Этой наградой нужно награждать врачей, медсестер, фельдшеров, водителей скорой помощи.

- В Москве опровергли информацию о прекращении действия пропусков Подмосковья с 22 мая. Необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая.

- Роспотребнадзор допускает, что не все школы откроются в России 1 сентября. Возможно с нового учебного года увеличится рассадка в классе или будет пересмотрен режим перемен.

- Торговлю автомобилями возобновят в Подмосковье с 25 мая. Также в регионе готовятся открыть МФЦ.

- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в России задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.