РИАМО - 22 мая. В Одинцовском округе провели онлайн-конкурс рисунков и стихов о войне «Мы помним» для детей с ограниченными возможностями здоровья, модератором проекта выступил благотворительный фонд «Чистое небо», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Конкурс был посвящен сохранению памяти о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Глава округа Андрей Иванов отметил, что проведение подобного конкурса в период режима самоизоляции – очень сложная задача.

«Организаторы смогли провести конкурс «Мы помним», несмотря ни на какие трудности. Это мероприятие имеет не только большое патриотическое значение. Оно помогло организовать позитивный досуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, создать дополнительные условия для их социализации через творчество», — подчеркнул Иванов.

В жюри конкурса «Мы помним» вошли известные артисты, музыканты, художники и общественники. Координатор программ фонда «Чистое небо» Анна Ефремова сообщила, что победителями конкурса в разных возрастных группах стали 63 ребенка.

«В престижной номинации «Художественное творчество» лучшим был признан рисунок восьмилетней Анны Максимовой, ученицы Одинцовской лингвистической гимназии. Среди 63 победителей и 131 призера было немало ребят из Одинцовского городского округа. Муниципалитет был одним из наиболее активных участников проекта», — отметила Ефремова.

Памятные призы и подарки получат все участники конкурса «Мы помним». Однако устроить публичную церемонию награждения в ближайшее время из-за ограничительных мер, скорее всего, не удастся.

Организаторы отметили, что во многом высокий уровень проекту обеспечила поддержка со стороны министерства социального развития Московской области, администрации Одинцовского округа и общественного проекта «Союз женских сил».