РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мая. На портале «Добродел» стартовало голосование по инициативному бюджетированию, жители Котельников смогут проголосовать за те из них, которые будут реализованы в округе, всего на голосование вынесли четыре варианта проектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Под инициативным бюджетированием понимается реализация проектов, направленных на решение вопросов местного значения, при непосредственном участии граждан в определении и выборе проектов инициативного бюджетирования и участия в их реализации.

«Жителям Котельников для голосования предлагается четыре варианта: проект по замене оконных блоков в детском саду «Детство»; приобретение и установка малых архитектурных форм для детского сада «Сказка»; изготовление сценических костюмов для образцового коллектива «Хореографический ансамбль «Солнышко»; установка искусственных дорожных неровностей с сопутствующими дорожными знаками и разметкой», - говорится в сообщении.

Чтобы проголосовать за тот или иной проект, нужно авторизоваться под подтвержденной записью Единой системы идентификации и аутентификации, выбрать проект, оставить комментарий не менее 50 символов, нажать «Поддержать» или «Против», после чего подтвердить голос.

Проголосовать за проекты, представленные в Котельниках, можно только при наличии местной прописки. Голосование продлится до 31 мая по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet.