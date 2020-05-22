РИАМО – 22 мая. Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич предложил учредить медаль с рабочим названием «За заслуги в борьбе с пандемией», то есть фактически «за победу над коронавирусом», сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом ранее аналогичную госнаграду предлагал учредить губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов.

«Было бы здорово, если бы появилась такая федеральная награда. Она должна быть именно государственной в ряду других орденов и медалей, которые уже есть в наградной системе РФ», — сказал Малькевич.

По его словам, этой наградой нужно награждать врачей, медсестер, фельдшеров и водителей скорой помощи. Кроме того, в отдельных случаях этой медалью, по его мнению, можно награждать волонтеров или крупных благотворителей.

Он подчеркнул, что медики должны иметь такие награды, которые останутся с ними после выхода из пандемии.

Мальквич также отметил, что государственная награда нужна еще для того, чтобы не дать возможность нажиться на этой идее самозванцам. По его словам, не раз мошенники создавали фейковые организации, присваивающие красивые титулы незаконно.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.