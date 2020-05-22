РИАМО - 22 мая. Количество рабочих на ЦКАД собираются увеличить до 2 тысяч человек, данный проблемный объект планируют открыть в 2020 году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В пятницу прошло еженедельное заседание, где обсуждались вопросы работы на ЦКАД и сроки ее эксплуатации. Работу по ЦКАду перевели в штабной режим.

«Очень проблемный объект, который мы обязаны открыть в этом году. Сроки уже переносились не один раз, поэтому больше допустить срывов не можем. Не везде идет активное строительство. Но подрядчики первого пускового комплекса ЦКАД уверяют, что увеличат число рабочих до 2 тысяч человек. Собираюсь приехать и лично проверить», – написал Хуснуллин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что уже дал поручение проработать дорожную карту «Автодору» совместно с «Газпромом» по перекладке газопроводов, которые пересекают ЦКАД.

«Есть проблема по перекладке сетей – проблема должна быть проработана. Жду от коллег оперативных решений!» – заключил Хуснуллин.

ЦКАД — самый масштабный транспортный проект Московского региона. Трасса протяженностью почти 530 километров пройдет в 50 километрах от МКАД и разгрузит радиальные магистрали. Официальный старт строительства ЦКАД состоялся 26 августа 2014 года.

Проезд по ЦКАД будет в основном платным, за исключение ряда участков. Максимальная разрешенная скорость на ЦКАД составит 150 километров в час.