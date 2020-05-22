РИАМО - 22 мая. Количество рабочих на ЦКАД собираются увеличить до 2 тысяч человек, данный проблемный объект планируют открыть в 2020 году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
В пятницу прошло еженедельное заседание, где обсуждались вопросы работы на ЦКАД и сроки ее эксплуатации. Работу по ЦКАду перевели в штабной режим.
Он добавил, что уже дал поручение проработать дорожную карту «Автодору» совместно с «Газпромом» по перекладке газопроводов, которые пересекают ЦКАД.
«Есть проблема по перекладке сетей – проблема должна быть проработана. Жду от коллег оперативных решений!» – заключил Хуснуллин.
ЦКАД — самый масштабный транспортный проект Московского региона. Трасса протяженностью почти 530 километров пройдет в 50 километрах от МКАД и разгрузит радиальные магистрали. Официальный старт строительства ЦКАД состоялся 26 августа 2014 года.
Проезд по ЦКАД будет в основном платным, за исключение ряда участков. Максимальная разрешенная скорость на ЦКАД составит 150 километров в час.
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