РИАМО - 22 мая. Сотрудники следственного управления заключили под стражу уроженца Жуковского, который в ходе внезапно возникшей ссоры избил пассажира электропоезда по голове и рукам, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что 13 мая 2020 в ночное время, в вагоне электропоезда сообщением Москва – Ипподром при подъезде к станции Фабричная в ходе внезапно возникшей ссоры, уроженец Жуковского 2002 года рождения нанес множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела потерпевшего, от которых последний скончался в медучреждении, не приходя в сознание», – говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативникам удалось установить и задержать обвиняемого в совершении данного преступления. Нарушитель признал свою вину в полном объеме.

По ходатайству следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.