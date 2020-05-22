РИАМО - 22 мая. В Москве объем высокотехнологичной онкопомощи вырос на 30% по сравнению с 2019 годом, объем плановой онкопомощи вырос на 27%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание с главврачами городских клинических больниц по вопросам организации плановой медпомощи в условиях коронавирусной инфекции.

«Объем высокотехнологичной онкологической медицинской помощи вырос на 30%. В апреле 2020 года ее получили 1406 пациентов (апрель 2019 года – 984 пациента). Химиотерапевтическое лечение получило на 34% пациентов больше (11 739 в апреле 2019 года и 15 760 в апреле 2020 года)», – говорится в сообщении.

Объем плановой онкологической помощи вырос на 27% по сравнению с 2019 годом. В нынешнем апреле специализированную медпомощь по онкологии получили 22 785 человек – на 4 891 человека больше, чем годом ранее (17 894 пациента).

В данный момент ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась и стала постепенно улучшаться. Ежедневно в городе проводится более 50 тысяч ПЦР-тестов.

В условиях, когда выявляемость коронавирусной инфекции составляет 2-3 тысячи случаев в сутки, что в два раза меньше, чем было на пике пандемии, городское здравоохранение может увеличить объемы оказания плановой медпомощи по другим профилям заболеваний.

Собянин в ходе совещания подчеркнул, что на время пандемии оказание плановой стационарной помощи в городских больницах будет осуществляться по временному стандарту (регламенту). Москвичи, получившие направление на госпитализацию, но вынужденные отложить ее из-за Covid-19, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов.

Также получить направление на лечение в условиях стационара можно будет не только в поликлинике, но и в любом из консультативно-диагностических отделений (КДО) многопрофильных клиник.

С 15 мая в Москве стартовал массовый скрининг населения на наличие антител к коронавирусу в организме. Уже было сделано более 1,7 миллиона тестов.