РИАМО - 22 мая. В Москве объем высокотехнологичной онкопомощи вырос на 30% по сравнению с 2019 годом, объем плановой онкопомощи вырос на 27%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание с главврачами городских клинических больниц по вопросам организации плановой медпомощи в условиях коронавирусной инфекции.
Объем плановой онкологической помощи вырос на 27% по сравнению с 2019 годом. В нынешнем апреле специализированную медпомощь по онкологии получили 22 785 человек – на 4 891 человека больше, чем годом ранее (17 894 пациента).
В данный момент ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась и стала постепенно улучшаться. Ежедневно в городе проводится более 50 тысяч ПЦР-тестов.
В условиях, когда выявляемость коронавирусной инфекции составляет 2-3 тысячи случаев в сутки, что в два раза меньше, чем было на пике пандемии, городское здравоохранение может увеличить объемы оказания плановой медпомощи по другим профилям заболеваний.
Собянин в ходе совещания подчеркнул, что на время пандемии оказание плановой стационарной помощи в городских больницах будет осуществляться по временному стандарту (регламенту). Москвичи, получившие направление на госпитализацию, но вынужденные отложить ее из-за Covid-19, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов.
Также получить направление на лечение в условиях стационара можно будет не только в поликлинике, но и в любом из консультативно-диагностических отделений (КДО) многопрофильных клиник.
С 15 мая в Москве стартовал массовый скрининг населения на наличие антител к коронавирусу в организме. Уже было сделано более 1,7 миллиона тестов.
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