РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мая. В микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников пересадили зеленые насаждения, оказавшиеся в зоне проведения земляных работ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сотрудники администрации Котельников провели проверку проведения земляных работ в микрорайоне Белая Дача у дома №13. Представителю подрядной организации были предъявлены замечания при проведении земляных работ.

«Зеленые насаждения, попадающие в зону производства работ, пересажены в другое место. После завершения работ благоустройство будет восстановлено в полном объеме», - говорится в сообщении.

Также МБУ «Спецтранс» в пятницу провело очистку всех остановочных павильонов на территории городского округа.