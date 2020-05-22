РИАМО - 22 мая. Жителям Подмосковья необходимо продолжать соблюдать правила, введенные в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 23 мая в Подмосковье отменят специальные цифровые пропуска, которые позволяют контролировать перемещения граждан на транспорте во время пандемии.

«Также хочу напомнить, что жители старше 65 лет пока, увы, должны оставаться дома. Та же мера касается людей с хроническими заболеваниями. Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения», - написал Воробьев в Instagram.

Он подчеркнул, что в вопросе ослабления ограничений нужно «пройти между Сциллой и Харибдой».

«То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки», - отметил Воробьев.

Глава региона напомнил, что в Подмосковье уже запустили стройки и промышленные предприятия. Они работают по новым стандартам, ответственность за соблюдение которых несут владельцы компаний и руководители предприятий.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.