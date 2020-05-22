РИАМО - 22 мая. Сведения о прекращении действия подмосковных электронных пропусков для поездок на московском транспорте с 22 мая являются ложными, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

«Информация о том, что пропуска, выданные в Московской области, недействительны для поездок по Москве уже 22 мая, не соответствует действительности», - рассказал собеседник агенства.

По его словам, необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая. Об этом говорится в указе мэра города Сергея Собянина.

«Для поездок на метро или наземном транспорте к цифровому пропуску должен быть привязан номер транспортной карты «Тройка» или «Стрелка», социальной карты или месячного проездного билета», - добавил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что привязать номер к транспортной карте необходимо не позднее, чем за пять часов до момента поездки. Это правило действует с 22 апреля и распространяется на всех, кто планирует ездить по Москве.

Узнать, привязана ли транспортная карта к цифровому пропуску можно с помощью специального сервиса.

Жители столицы и других регионов России для поездок по Москве могут оформить цифровой пропуск на портале nedoma.mos.ru. Кроме того, сделать это можно, отправив СМС на номер 7377 или совершив звонок на номер Единой справочной службы правительства Москвы — +7 (495) 777-77-77.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.