РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В подмосковном Подольске начался дорожный ремонт семи объектов из 54 запланированных, в том числе в деревне Ордынцы, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы администрации округа.

«В Подольске ремонтируют дороги на нескольких участках, в том числе в деревнях и поселках. Работы идут на семи муниципальных объектах из 54 запланированных в 2020 году. До 25 мая планируют выйти еще на три участка», - сказала сотрудница.

В деревне Ордынцы в порядок приводят дороги на трех улицах - Садовая, Межевая и Героев.