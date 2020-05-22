РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мая. В подмосковном Красногорске в нынешнем году планируют отремонтировать 18 километров муниципальных дорог на 37 участках, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
В Красногорске начали ремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения. Ход работ проверил замглавы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич в пятницу.
Общая площадь ремонта составит почти 90 тысяч квадратных метров. Весь объем работ планируется завершить до 31 августа.
«Работы выполняются в строгом соответствии с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», - заключается в материале.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии