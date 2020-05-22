РИАМО - 22 мая. Начало уроков, режим перемен в школах, рассадку в классах могут изменить в новом учебном году в связи с коронавирусной инфекцией, сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он отметил, что государство сделает все возможное, чтобы дети 1 сентября пошли в школу.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в РФ стабилизируется ситуация по коронавирусу. В то же время он призвал Минздрав России быть готовым к возможной второй вспышке вируса этой осенью.
Текстовая трансляция
22 МАЯ
- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.
- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.
- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.
- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.
- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.
- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.
- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.
- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.
- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.
- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.
- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.
- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.
- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.
- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.
- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.
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