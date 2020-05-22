РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. Жители подмосковных Люберец могут поздравить ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Красная гвоздика», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В знак памяти и благодарности настоящим героям нашей страны благотворительный фонд «Память поколений» вновь запускает ежегодную всероссийскую акцию «Красная гвоздика», реализуя памятные значки через онлайн-маркетплейсы, ретейл-партнеров и волонтерские организации под девизом «Я помню. Я помогаю».

«Все средства от реализации «Красных гвоздик» направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам нашей страны. В год своего первого юбилея «Красная гвоздика» стала немного другой. Фонд надеется, что яркий дизайн нового, выполненного из металла, значка привлечет к себе больше внимания, а это значит, что еще больше ветеранов смогут получить помощь в этом году», - говорится в сообщении.

В связи с мерами самоизоляции в этом году акция «Красная гвоздика» будет проходить дольше обычного. Приобрести значок «Красная гвоздика» можно онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях «Почты России». Позднее, после снятия мер самоизоляции, он будет распространяться «Волонтерами Победы» и «серебряными» волонтерами в общественных местах, а также в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы в России, включая парад Победы, даты которых будут объявлены правительством дополнительно.