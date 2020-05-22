РИАМО - 22 мая. Интерактивную карту плановых отключений горячей воды разработали в Московской области, с ее помощью жители более чем 53 тысяч многоквартирных домов смогут узнать сроки отключения горячей воды, а в ближайшем будущем будет доступна информация и по другим ресурсам, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Подмосковье плановые отключения горячего водоснабжения перенесены на более поздний срок — после 1 июля. В городских округах уже составили новые графики отключений на июль-август 2020 года.
«Карта плановых отключений в ближайшие дни будет опубликована на официальных сайтах министерства энергетики Московской области, ГЖИ, администраций муниципальных образований и в социальных сетях», - говорится в сообщении.
Пользователи смогут также подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях, направить обращение о качестве коммунальных услуг — сообщить, если в доме холодно, нет воды или горячее водоснабжение не включили в установленный срок. Обращения направят в администрации для принятия мер под контролем министерства энергетики региона.
«В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, отключения горячей воды будут производиться в период с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. В первую очередь данные меры приняты для того, чтобы не создать неудобств жителям Подмосковья в период самоизоляции», - отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.
В регионе прорабатывают возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды с 14 до десяти дней. Соответствующее поручение дал губернатор. На сегодня уже есть положительный опыт, когда главы городских округов обеспечивают данную работу в короткий период.
В настоящее время нормативный срок отключения горячего водоснабжения составляет две недели. В этом году его сократят до десяти дней в городских округах Реутов, Ленинский, Дзержинский, Котельники, Серебряные Пруды, Краснознаменск. Также его сократят у значительного числа жителей в Балашихе, Богородском округе, Кашире, Королеве, Коломенском округе, Люберцах, Мытищах, Чехове.
«Плановые отключения проводятся для того, чтобы избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период. В ходе профилактических отключений специалисты обследуют оборудование и в случае необходимости проводят ремонтные работы», - добавил Хромушин.
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22 МАЯ
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