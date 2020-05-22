РИАМО - 22 мая. В предстоящий понедельник, 25 мая, на территории Подмосковья возобновится торговля автомобилями, а также откроются офисы продаж жилья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В несколько этапов мы откроем МФЦ — сначала для юридических лиц, позже для населения — там, где услуги оказываются в бумаге и пока по предварительной записи. Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника», - написал Воробьев в Instagram.

С 18 мая в Московской области разрешили возобновить работу организаций в сфере строительства и производства, оптовой торговли и розничной торговли автозапчастями, а также автосервисов, шиномонтажных и автомоек. Работу можно вести только при соблюдении санитарных требований.

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