РИАМО - 22 мая. В предстоящий понедельник, 25 мая, на территории Подмосковья возобновится торговля автомобилями, а также откроются офисы продаж жилья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В несколько этапов мы откроем МФЦ — сначала для юридических лиц, позже для населения — там, где услуги оказываются в бумаге и пока по предварительной записи. Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника», - написал Воробьев в Instagram.
С 18 мая в Московской области разрешили возобновить работу организаций в сфере строительства и производства, оптовой торговли и розничной торговли автозапчастями, а также автосервисов, шиномонтажных и автомоек. Работу можно вести только при соблюдении санитарных требований.
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Почти три месяца, как мы боремся с ковидом. Болезнь унесла по всему миру сотни тысяч жизней. Больше всего пострадали страны, где система здравоохранения не справилась, попросту легла. Поэтому мы в свое время ввели цифровые пропуска – они с нами уже больше месяца. Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария. Это благодаря вашей ответственности и, конечно, профессионализму, героизму наших медиков. ⠀ ❗️ С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется. ⠀ Что дальше? Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки. ⠀ ▪️ Мы уже запустили стройки, промышленные предприятия – по сути, работает почти все, кроме сферы услуг. Везде новые стандарты, и они уже не диковинка, а норма жизни. Ответственность несут владельцы компаний, руководители предприятий. ⠀ ▪️ Такой же обязательный стандарт теперь — это маска в общественных местах, в транспорте. Мы рекомендуем еще и использование перчаток. Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных ковидом — 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус. Уверен, никто из нас не хочет оказаться на аппарате ИВЛ или подвергнуть опасности жизни своих близких. Поэтому маски, перчатки, дезинфекция — это очень важно, это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно. ⠀ Продолжение в комментариях.
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