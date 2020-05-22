РИАМО - 22 мая. Спасатели в Зеленограде освободили запертую в багажнике автомобиля собаку породы алабай, которая провела там больше суток, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Собаку освободили после того, как ее вой ночью стали слышать местные жители. Они долго искали страдающее животное, после чего поняли, что звук идет из багажника припаркованного во дворе Chevrolet.

«В присутствии сотрудников полиции специалисты пожарно-спасательного центра Москвы с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли багажник и освободили собаку», — говорится в сообщении.

Пес породы алабай вел себя доброжелательно и откликнулся на имя Джек, которым его назвала одна из жительниц близлежащих домов.

По данным СМИ, пес принадлежит приезжему мужчине. Местные жители по факту инцидента написали заявление в полицию.