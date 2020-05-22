РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска началась бесплатная вакцинация животных от бешенства, прививки сделали более чем 30 животным, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.



«Бесплатная выездная вакцинация собак и кошек против бешенства идет по графику. 21 мая в поселках Поливаново, санаторий Родина, деревнях Луковня и Булатово привили более 30 животных. Сегодня (22 мая - ред.) вакцинация проводилась в поселке Дубровицы, деревне Кутьино. В остальных населенных пунктах вакцинация запланирована на», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вакцинацией занимаются сотрудники ветеринарной станции городских округов Домодедово и Подольск ГБУ ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №5» министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.