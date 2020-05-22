РИАМО - 22 мая. В городском округе Солнечногорск ремонтируют мостовые переходы через реку Мазиху и Росню, работы стартовали весной, завершить ремонт планируется в третьем квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Солнечногорске продолжается плановый ремонт двух мостов через реки Мазиху и Росню. На сегодняшний день на объектах организовано реверсивное движение», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что дорожные службы выполнили работы в рамках первого этапа: разобрали сопряжения, мостовое полотно, отремонтировали переходные плиты и шкафные стенки, балки пролетного строения, укрепили конусы.

Мост через реку Мазиху был построен в 1968 году, он расположен на 2,7 километре региональной автодороги М-10 Россия – Сенеж вблизи деревни Редино. Этот мост используют 3 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов проездом к Ленинградскому шоссе и Солнечногорску.

Мост через реку Росню построен в 1974 году в деревне Якиманское на автодороге Обухово – Рахманово – Троицкое, которая является выездом к федеральным трассам М-10 «Россия» и М-11 «Нева». Ежедневно по объектам проезжают порядка 2-2,5 тысяч автомобилей.

На искусственных сооружениях заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют пролетные строения и системы водоотвода, опоры и лестничные сходы, перильные и барьерные ограждения в рамках планового ремонта.

На региональной сети дорог продолжается ремонт 15 мостовых сооружений, расположенных в 12 городских округах Подмосковья. Завершить работы и ввести сооружения в эксплуатацию планируется в третьем и четвертом кварталах 2020 года.