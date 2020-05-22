РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мая. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных провел онлайн-встречу со студентами-медиками, которые помогают в Домодедовской центральной городской больнице, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Глава городского округа Домодедово Александр Двойных провел онлайн-встречу со студентами последнего курса медицинских колледжей. 25 ребят из Серпухова, Ногинска, Шатуры, Ступина и Люберец приняты на месяц на работу в Домодедовскую центральную городскую больницу средним медперсоналом», - говорится в сообщении.

На время работы студенты проживают в гостиницах, чтобы не подвергать риску своих родных. Из 25 выпускников 12 человек работают с пациентами с Covid-19.