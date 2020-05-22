РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В подмосковном Подольске налоговая инспекция приостановит личный прием и обслуживание налогоплательщиков с 25 по 29 мая, сообщается на сайте администрации округа.

«Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области в связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции приостановит личный прием и обслуживание налогоплательщиков в период с 25 по 29 мая 2020 года включительно до особого распоряжения», - говорится в сообщении.

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщика или официальными интерактивными сервисами ФНС России.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение.

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

Также с помощью интернет-сервисов можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов или оплатить их онлайн, направить свое обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы, подать документы на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя и многое другое.