РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в хоровом онлайн-марафоне 24 мая, посвященном Дню славянской письменности и культуры, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В России 24 мая, в День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, празднуется День славянской письменности и культуры. Святых Кирилла и Мефодия считают создателями славянского алфавита и письменности. В этом году праздник пройдет в онлайн-режиме.

«В рамках мероприятия люберчане могут принять участие в хоровом марафоне. Он будет проходить с 12:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Участникам марафона предлагают разместить в своих социальных сетях сольное или ансамблевое исполнение песни «Подмосковные вечера» с хештегами #деньславянскойписьменностиикультурыМО и #подмосковныевечера, а также отметить аккаунт @mosoblculture. Самые яркие видеоролики будут размещены в социальных сетях министерства культуры Московской области.