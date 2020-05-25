РИАМО – 25 мая. Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» расширит свою инфраструктуру за счет комплекса технических решений, направленных на противодействие распространению нового коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Спектр устройств, обеспечивающих защиту работников в период пандемии, останется в работе предприятия после снятия ограничений и дополнит комплексную систему безопасности МНПЗ», - отмечается в материале.

Нововведения внедрены в рамках программы «Антивирус», которая обеспечивает создание барьеров для распространения вируса, охватывает сотрудников непрерывных производств, нефтесервисных и обслуживающих организаций во всех регионах деятельности компании.

пресс-служба МНПЗ

Московский НПЗ продолжает бесперебойную работу и выпуск топлива для жизнеобеспечения столичного региона. На предприятии соблюдаются необходимые меры безопасности для предотвращения распространения Covid-19. Пропускные пункты оборудованы высокочувствительными автоматизированными системами термоконтроля. Дистанционные тепловизоры обеспечивают точное измерение температуры тела. В дальнейшем комплекс будет интегрирован в электронную систему контроля доступа на предприятие.

В технологических помещениях МНПЗ установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух, и дозаторы с антисептиками для дезинфекции рук. Собственные медицинские службы предприятия дополнительно оснащены стационарными аппаратами для измерения насыщенности крови кислородом, что позволяет более тщательно контролировать состояние здоровья работников. Все внедренные решения дополнят инфраструктуру предприятия.

Наряду с принятыми мерами Московский НПЗ выполняет необходимые предписания в соответствии с указом мэра Москвы и требованиями надзорных органов. Так, обеспечены мероприятия по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, дезинфекции помещений и транспорта, выводу на удаленную работу сотрудников старше 60 лет.

Также продолжается превентивное тестирование на Covid-19 работников предприятия и подрядных организаций, задействованных в обеспечении непрерывного производственного процесса. Исследования выполняются в сертифицированных Роспотребнадзором лабораториях.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

пресс-служба МНПЗ пресс-служба МНПЗ 1 из 2

Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.