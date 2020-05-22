РИАМО - 22 мая. В Орехово-Зуеве продолжаются работы по восстановлению разрушенной в результате взрыва газовой колонки части дома, окончание работ запланировано на октябрь текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте зампредседателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«В Орехово-Зуеве работы по восстановлению разрушенной части дома ведутся по графику, на объекте задействованы четыре инженера и 18 рабочих, качество проводимых работ контролируется ежедневно», – написал Хромушин в сторис на своей личной странице в Instagram.

Он добавил, что окончание всех работ по аварийно-восстановительному ремонту и заселение жителей первого и второго подъездов запланировано к октябрю текущего года.

Четвертого апреля в квартире пятиэтажного дома №31 по улице Гагарина в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. При обрушении стен и перекрытий погибли три человека, пятеро были госпитализированы. Поврежденный дом будет восстановлен. Подмосковное правительство постановило направить 6,4 миллиона рублей на выплаты жителям дома, которые потеряли свое имущество в результате взрыва газа.