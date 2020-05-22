РИАМО - 22 мая. В Орехово-Зуеве продолжаются работы по восстановлению разрушенной в результате взрыва газовой колонки части дома, окончание работ запланировано на октябрь текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте зампредседателя правительства Московской области Евгения Хромушина.
«В Орехово-Зуеве работы по восстановлению разрушенной части дома ведутся по графику, на объекте задействованы четыре инженера и 18 рабочих, качество проводимых работ контролируется ежедневно», – написал Хромушин в сторис на своей личной странице в Instagram.
Он добавил, что окончание всех работ по аварийно-восстановительному ремонту и заселение жителей первого и второго подъездов запланировано к октябрю текущего года.
Четвертого апреля в квартире пятиэтажного дома №31 по улице Гагарина в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. При обрушении стен и перекрытий погибли три человека, пятеро были госпитализированы. Поврежденный дом будет восстановлен. Подмосковное правительство постановило направить 6,4 миллиона рублей на выплаты жителям дома, которые потеряли свое имущество в результате взрыва газа.
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Все меры, которые приняты Правительством Московской области и лично Губернатором Андреем Воробьевым @andreyvorobiev , в том числе по денежным компенсациям всем пострадавшим семьям в #ореховозуево независимо от количества проживающих достаточно, чтобы люди приобрели необходимое имущество. Очевидно, что все работы проводятся в соответствии с планом. Самое важное, что проводимые строителями мероприятия подтверждают конструктивную целостность дома для того, чтобы люди в нем проживали еще минимум 60 лет. Мы заменим все инженерные коммуникации, проведём работы по утеплению фасада и крыши, после ремонта дом примет совершенно другой архитектурный облик. И уже 1 октября мы будем заселять людей в их обновленные квартиры #московскаяобласть #подмосковье
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