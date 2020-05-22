РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мая. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с участниками праймериз, депутатами Совета депутатов, аппаратом Исполкома балашихинского отделения партии обсудил порядок предварительного голосования по выбору кандидатов от партии, оно стартует онлайн 25 мая, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

«Впервые в этом году выбор кандидатов пройдет онлайн на специализированной партийной платформе. Голосование стартует с 10:00 25 мая и продлится до 20:00 31 мая. Голосование является рейтинговым, каждый выборщик вправе отдать свой голос как за одного кандидата предварительного голосования, так и за нескольких», - сказал Ефимов.

Он добавил, что победители будут выдвинуты от партии для участия в предстоящих осенью выборах в Совет депутатов городского округа Балашиха.

По словам руководителя Исполкома Галины Черкасовой, местное отделение готово к проведению предварительного голосования. Документы для участия в праймериз подали 59 кандидатов.

Также в ходе онлайн-совещания партийцы обсудили задачи в период пандемии коронавируса.

Городской депутат Ульяна Кондрякова рассказала, что они активно сотрудничают с городским штабом волонтеров, продолжают оказывать помощь в доставке продуктовых наборов и медикаментов пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям Балашихи, находящимся на самоизоляции.