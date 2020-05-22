РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Депутаты совета депутатов подмосковного Подольска стали волонтерами и развезли продуктовые наборы нуждающимся жителям микрорайона Львовский, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«22 мая депутаты совета депутатов Подольска Ирина Талпа и Яна Гайша как волонтеры оказали помощь в доставке губернаторских продуктовых наборов нуждающимся жителям микрорайона Львовский», - говорится в сообщении.

Помощник депутата Александра Демидова, директор физкультурно-спортивного комплекса «Ирида», секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» поселка МИС Александр Трошин также принял участие в волонтерском движении и доставил продуктовые наборы жителям поселка МИС.