РИАМО - 22 мая. В Коломне на улице Ларцевы Поляны выявили аварийное здание бывшего клуба, после чего здание было снесено, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Обращения о сносе здания поступали также от жителей города на официальный портал правительства Московской области «Добродел». На основании технического заключения по инженерно-техническому обследованию строительных конструкций здания администрацией Коломенского городского округа было принято решение о сносе бывшего клуба», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он добавил, что общая площадь аварийного объекта составляла 2 225 квадратных метров. На месте снесенного объекта планируются осуществить благоустройство территории в виде пешеходных дорожек и озеленения.

В Коломенском городском округе выявлено 84 объекта незавершенного строительства. За 2,5 года на территории городского округа ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 14 объектов, что составляет 17% от общего количества.

В Московской области продолжается работа по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий.