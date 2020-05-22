РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мая. Предприятие «Криогенмаш» в Балашихе продолжает работать с соблюдением норм безопасности, введенных губернатором Московской области Андреем Воробьевым для недопущения распространения коронавирусной инфекции, около 700 сотрудников предприятия перевели на удаленную работу, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В условиях пандемии мы действуем строго в соответствии со всеми руководящими документами Московской области. Непосредственно на рабочих местах находятся только те, кто обеспечивает жизненно важные процессы работоспособности предприятия и те, кто работает над исполнением проектов в рамках гособоронзаказа и по крупнейшим проектам на экспорт – в основном это только производственные рабочие», – сказал директор по стратегическому развитию предприятия Александр Мазин.

По его словам, все, что можно выполнить сидя за компьютером – делается дома, в максимально дистанционном режиме. Все сотрудники старше 65 лет продолжают сохранять режим самоизоляции – на предприятии их около 100. Также около 700 человек переведены на удаленный доступ. Порядка 300 сотрудников работают на предприятии в настоящий момент.

По словам начальника охраны труда и промышленной безопасности «Криогенмаш» Татьяны Нахимович, в соответствии со стандартами на предприятии еще с марта усилены санитарно-эпидемиологические меры и введено измерение температуры тела на всех контрольно-пропускных пунктах любому входящему. Также сотрудникам измеряют ее и в течение дня.

«В помещениях проводится дополнительная санобработка поверхностей, к которым может прикасаться большое количество людей. Закуплены кожные антисептики, которыми персонал пользуется в течение дня. Кроме того, регулярно проводятся инструктажи и разъяснительные беседы – до сведения сотрудников доносят план действий, который необходимо предпринимать, если обнаружены признаки заболеваемости у себя или другого сотрудника», – подчеркнула Нахимович.

Она добавила, что на заводе запрещено проведение очных совещаний, ограничено передвижение сотрудников в лифтах, на напольных покрытиях нанесена социальная разметка, обозначающая дистанцию. Кроме того, в столовой и раздевалках осуществлена перестановка обеденных столов и шкафов для того, чтобы сотрудники находились на безопасном расстоянии. Также на предприятии ведут журнал контактов, где сотрудники отмечают всех, с кем контактировали, проводится тестирование персонала на коронавирус.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

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- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.