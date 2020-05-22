РИАМО – 22 мая. Модель Алена Гаврилова подтвердила свой разрыв с поп-исполнителем, предпринимателем Эмином Агаларовым и подчеркнула, что эта тема закрыта, девушка впервые ответила на вопросы о разводе в комментариях у себя в Instagram, сообщает Газета.ru.

Подписчики Гавриловой и Агаларова решили, что девочка живет только с отцом, потому что певец выкладывает совместные фотографии с дочкой, а модель – нет.

«Не пишите глупости, пожалуйста. Я не собираюсь выставлять фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной!» – написала Гаврилова на своей странице в Instagram.

Позднее она подтвердила развод с Агаларовым и подчеркнула, что данная тема закрыта. Агаларов и Гаврилова прожили в браке два года. Не так давно певец неожиданно заявил о разводе.