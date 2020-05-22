РИАМО - 22 мая. Человеческую голову обнаружили вблизи улицы Планерная в столице, голова мужчины находилась в мусорном пакете, назначены экспертизы, в том числе направленные на установление возраста погибшего, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, голову обнаружили в пятницу в лесополосе неподалеку от улицы Планерная.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего и задержания лица, причастного к совершению преступления», – сказала Иванова.

Она добавила, что уже назначено проведение экспертиз, в том числе направленных на установление возраста погибшего.

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Расследование по данному уголовному делу продолжается.