РИАМО - 22 мая. Совет директоров «Роснефти» принял решение продлить контракт с главным исполнительным директором Игорем Сечиным еще на пять лет, сообщает Nation News.

«На заседании они (члены совета – ред.) проголосовали за назначение Сечина на пост главы сроком еще на пять лет», - отмечается в материале.

21 мая прошло заседание совета директоров «Роснефти», где было принято это решение.

Сечин является главой «Роснефти» с 2012 года. За время с 2004 по 2011 год он руководил советом директоров компании.